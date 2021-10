Es war einmal…? Bei der Sonderführung erfahren die Teilnehmenden, dass es auch in früheren Zeiten viele Frauen gab, die mehr als nur „Kinder, Küche, Kirche“ wollten.

Peiner Frauen Führung in Peine: Frauen, die Geschichte machten

Es geht um Hertha Peters, Anna Meyer-Glenk, Gertrud Böhnke, die Vinzentinerinnen und um einige Frauen mehr: Am Donnerstag, 7. Oktober, beginnt um 16.30 Uhr am Spee-Gemeindehaus die Sonderführung „Mehr als Kinder, Küche, Kirche: Peiner Frauen prägen ihre Stadt“. Das teilt die Peine Marketing Gesellschaft mit.

Acht Stationen im Stadtbereich stehen dabei für die acht Frauen, die vorgestellt werden. Einer von ihnen verdankt Peine zum Beispiel sein Theater, eine weitere gehört zu den ganz großen Stifterinnen, wenn es um soziale Nähe, das Leben im fortgeschrittenen Alter und Nächstenliebe geht.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anerkennung und Gleichstellung von Frauen

Die Sonderführung, die in Kooperation von Peine Marketing und dem Gleichstellungsbüro des Landkreises Peine angeboten wird, beginnt mit einem kurzen Film über Hertha Peters. Deren großes Engagement galt lebenslang der Anerkennung und Gleichstellung von Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft, besonders aber auch in der Politik.

Dank Hertha Peters, die 1964 zur erstenLandrätin in Niedersachsen gewählt wurde, ist Peine auch „frauenORT“. Diese Initiative wurde im Jahr 2008 vom Landesfrauenrat Niedersachsen gegründet. Die Wege zu den „frauenORTEN“ führen inzwischen zu 45 Städten und Gemeinden in ganz Niedersachsen und dort zu historischen Frauenpersönlichkeiten, die zu ihrer Zeit Erstaunliches geleistet haben.

Der Rundgang dauert etwa zwei Stunden und kostet 7,50 Euro. Bitte beachten: Eine Anmeldung ist notwendig, gern telefonisch bei Peine Marketing unter (05171) 545556 oder per E-Mail an welcome@peinemarketing.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de