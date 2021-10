„Eulies Spielwaren“ ziehen in das Peiner Rother-Haus

Peine. Am neuen Standort hat das Spielzeuggeschäft dreimal so viel Platz wie derzeit. Zudem hat die Bäckerei Grete einen neuen Geschäftsführer.

Aufbruchstimmung in der Peiner Fußgängerzone: In diesem Jahr zieht das Geschäft „Eulies Spielwaren“ in das frühere Rother-Haus an der Breiten Straße um – und bietet dort dreimal so viel Platz an wie schräg gegenüber am bisherigen Standort in der Fußgängerzone.

Das Spielzeug hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert, aber eines ist geblieben: Kinder lieben es. Entsprechend gut besucht sind „Eulies Spielwaren“, doch Nils Willmann – wie Lars Kückelhahn Geschäftsinhaber – weist auf den Platzmangel im jetzigen Laden in der Breiten Straße 21 hin. „Zwei Kinderwagen kommen hier nicht einander vorbei“, stellt Willmann fest. Der Aufenthaltscharakter im Geschäft sei wegen der Enge eingeschränkt: Das Verweilen und Stöbern kämen zu kurz.

Mehr Platz bedeutet mehr Artikel

Statt den derzeit rund 350 Quadratmetern auf einer Etage (Erdgeschoss) werden es für „Eulies Spielwaren“ künftig im Rother-Haus knapp über 1000 Quadratmeter sein auf zwei Etagen (Erdgeschoss und erstes Obergeschoss). Mehr Platz – das bedeutet: mehr Raum, sich darzustellen, und mehr Artikel (insbesondere für Babys und Kleinkinder). Willmann, wie Kückelhahn gebürtiger Peiner, spricht auch von „mehr Platz für Familien“ im neuen Domizil.

Dieses 1929 erbaute Haus ist über Jahrzehnte Sitz der Buchhandlung Rother gewesen, zuletzt sind dort die Bekleidungsgeschäfte Vögele sowie „Miller & Monroe“ einquartiert gewesen. Da der Mietvertrag am jetzigen Standort nach rund zweieinhalb Jahren ausläuft, haben Nils Willmann und Lars Kückelhahn – beide 35 Jahre alt und gebürtige Peiner – die Chance genutzt, sich im leerstehenden Rother-Haus einzumieten.

Vor rund 50 Jahren ist die die Peiner Fußgängerzone entstanden, aber die Geschäfte stehen vor einer besonderen Herausforderung: „Es muss den Menschen Spaß machen, hier in der Stadt einzukaufen“, meint Willmann, der von einem „Einkaufserlebnis“ spricht.

Iljaz Leba führt Landbäckerei Grete

Weitergeführt, wenn auch unter neuer Geschäftsführung, wird die alteineingesessene Peiner Landbäckerei Grete: Auf der Homepage des Unternehmens mit Stammsitz in Duttenstedt ist Iljaz Leba als neuer Geschäftsführer aufgeführt. In fünfter Generation – so ist dort nachzulesen – hat Dirk Grete (55) zuletzt den 1898 gegründeten Familienbetrieb geleitet. Außer der Zentrale in Duttenstedt betreibt Grete kreisweit Filialen in Edemissen, Wipshausen, Abbensen, Klein Ilsede, Vöhrum, Hillerse (Landkreis Gifhorn), Wendezelle, Peine, Woltorf und Stederdorf.

