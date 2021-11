Diebe in Peine Autoknacker brechen in Peine zwei geparkte Fahrzeuge auf

Gleich zwei geparkte Fahrzeuge haben Autoknacker am Montag aufgebrochen. Gegen 15.30 Uhr zeigte ein 58-jähriger Peiner an, dass eine Scheibe seines Transporters eingeschlagen und aus dem Auto ein Rucksack gestohlen worden war, teilt die Polizei mit.

Auch in der Liegnitzer Straße sind Autoknacker unterwegs

Kurze Zeit später erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in der Liegnitzer Straße aus einem weißen VW Transporter ein Laptop entwendet wurde. Auch in diesem Fall wurde eine Seitenscheibe des Fahrzeugs zerstört. Der Gesamtschaden in beiden Fällen liegt bei rund 2000 Euro, heißt es. Mögliche Zusammenhänge würden geprüft. Hinweise erbittet die Polizei in Peine unter (05171) 9990.

red

