Auto brennt in Peine vollständig aus – Feuerwehr löscht Flammen

Peine. Ein auf einem Parkplatz abgestelltes Auto ist in den frühen Morgenstunden in Brand geraten. Der BWM war trotz Löscharbeiten nicht mehr zu retten.

Ein BMW ist in der Nacht auf Freitag, 12. November, in der Zehnerstraße in Peine in Brand geraten. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei informiert, dass auf einem Parkplatz ein Auto bereits im Vollbrand sei.

Die gleichzeitig alarmierte Feuerwehr der Stadt Peine konnte den Brand schnell löschen, heißt es. Das Fahrzeug ist aber komplett zerstört. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden, die Ursache steht bislang nicht fest.

Mehr aus Peine:

Blitzersäule mit Farbe beschmiert

Zum wiederholten Male ist die stationär Blitzersäule an der Ilseder Straße beschädigt worden. In der Nacht auf Freitag, 12. November, haben unbekannte Täter zwischen 0.30 Uhr und 2.30 Uhr die Säule sowohl mit Farbe als auch mit Schlagwerkzeugen schwer beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden kann vorläufig nicht beziffert werden.

red

