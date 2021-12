Vor der Jakobikirche halten sie eine Mahnwache. In der Peiner Innenstadt ist es noch bis Freitag orange.

Orange Day in Peine Peiner Soroptimistinnen setzen Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen

Peine„Orange Day“ heißt die internationale Aktion, die noch bis Freitag, 10. Dezember, läuft und die darauf aufmerksam machen will, dass die Welt immer noch ein gefährlicher Ort für Frauen ist. Auch die Clubmitglieder der Soroptimisten Peine wollen ihren Teil dazu beitragen, dass es weltweit besser wird für Mädchen und Frauen. „Deshalb sind wir hier, deshalb stehen wir in der Kälte und hoffen, auch andere Menschen für das Thema zu sensibilisieren“, sagt Claudia Natusch-Pleger, Präsidentin im SI-Club Peine. Vor der Jakobikirche haben sich die Frauen platziert für ihre Mahnwache mit ihrem Informationsstand und machen mobil gegen Gewalt.

Orangefarbene Westen

Mit orangefarbenen Westen, mit Grablichtern auf einem orangefarbenen Teppich hoffen sie auf den Moment, der die Passanten aufsehen lässt und das Interesse weckt. Claudia Natusch-Pleger bekräftigt: „Wir hätten uns gewünscht, dass alle Frauenorganisationen bei der Aktion mitgemacht hätten, natürlich nur im Rahmen der Corona-Regeln.“ Die Präsidentin sagt: „Es ist gerade in dieser Zeit wichtig, an das Thema zu erinnern, denn die Gewalt gegen Frauen hat zugenommen.“

Thema Frauenhaus

Und noch ein Thema macht die Clubmitglieder, in Peine sind es 20, fassungslos, denn ab sofort dürfen in Frauenhäusern nur noch ausgebildete Sozialpädagoginnen arbeiten. „Hier geht ein unermesslicher Erfahrungsschatz von den bisherigen Mitarbeiterinnen verloren“, erklärt Natusch-Pleger. Zudem ist sich die Präsidentin sicher, die Personalkosten werden in die Höhe schnellen.

Der Fokus

„Unser Fokus liegt auf der Prävention und der Istanbul-Konvention“, erklärt Natusch-Pleger „Darin verpflichten sich die Vertragsstaaten, offensiv gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt vorzugehen.“ „Aber“, sagt die Präsidentin, „Gewalt hat viele Gesichter. Es sind nicht immer die sichtbaren Verletzungen, mit denen Frauen zu tun haben. Oft ist es die subtile und psychische Gewalt, die Frauen in die Verzweiflung treibt.“

Das Alte Rathaus wird noch bis Freitag, 10. Dezember, in Orange illuminiert. Gebäude und Geschäfte um den Marktplatz herum sind mit Plakaten versehen. Büsten und Statuen in der Innenstadt sind mit orangefarbenen Schals und Infoflyern behängt.

