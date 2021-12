Vechelde. Kurt Steffens beklagt, Unbekannte hätten die Gedenkschleifen am Kranz entwendet – darum geht es.

Entwendet haben Unbekannte die Gedenkschleifen des Kranzes an der Gedenkstätte im Vechelder Schlosspark/Bürgerpark.

Gedenkstätte in Vechelde

Gedenkstätte in Vechelde – „Schändung ist eine schäbige Tat"

Wie wir mit unseren Gräbern umgehen, das wirft immer auch ein Licht auf unsere Gesellschaft: An der Gedenkstätte im Vechelder Schlosspark/Bürgerpark für die Opfer der Kriege seien die Gedenkschleifen an dem Kranz entfernt worden, den der Reservistenverband jedes Jahr am Volkstrauertag niederlegt – das berichtet das Vechelder Ehepaar Elke und Kurt Steffens und reagiert mit Empörung.

Kurt Steffens kommentiert diese „Schändung der Gedenkstätte“ wütend: „Ich bin fassungslos über die schäbige Tat.“ Mit dem Kranz würden die „Millionen Soldaten geehrt, die in den Kriegen bis heute ihr Leben lassen mussten“, erinnert der Ruheständler aus Vechelde. Sein Vater gehört zu den (deutschen) Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren haben: Er ist im Oktober 1941 in Russland gefallen; erst im Sommer vor zwei Jahren hat er auf dem deutsch-russischen Soldatenfriedhof in Rshew (Russland) seine letzte Ruhestätte gefunden.

„Wir kennen Gedenkstätten in zum Beispiel in Russland, Polen und Frankreich“, betont das Ehepaar Steffens: „Dort wäre eine solche Schändung nicht denkbar – ein Niedergang der Gedenkkultur in Deutschland.“

