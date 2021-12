Ladendieb lässt in Peine für 1700 Euro Beute zurück

Die Polizei berichtet, dass am Montag ein Unbekannter gegen 10.35 Uhr einen Einkaufswagen in einem Einkaufsmarkt am Friedrich-Ebert-Platz in Peine insbesondere mit alkoholischen Getränken, Nahrungsmitteln und Bekleidungsgegenständen gefüllt hatte und versuchte, das Geschäft zu verlassen.

Der Ertappte flüchtet

Ohne zu bezahlen habe er den Kassenbereich passiert, wurde aber von zwei Zeugen angesprochen. Der Mann flüchtete unerkannt.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die zurückgelassene Beute hatte einen Wert von etwa 1700 Euro.

Zeugen-Telefon ist eingerichtet

Der Mann wird so beschrieben: etwa 185 Zentimeter groß, etwa 25 Jahre alt; schwarze Sneakers, helle Jeans, graue Filz-Stoffjacke und schwarzes Haar. Hinweise nimmt die Polizei unter (05171) 9990 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de