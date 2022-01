Stederdorf. Zwei Täter bedrohen den Angestellten des Marktes in Stederdorf mit einer Schusswaffe. Er muss Bargeld und Zigaretten herausgeben.

Die Polizei Peine berichtet von einem Überfall auf einen Getränkemarkt in Stederdorf am Samstag.

Polizei Peine Überfall auf Getränkemarkt in Stederdorf

Zwei bisher unbekannte, maskierte Täter haben am Samstag gegen 13.30 Uhr einen Getränkemarkt in Stederdorf überfallen. Das berichtet die Polizei Peine.

„Der Angestellte des Getränkemarktes wurde durch einen der Täter mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gezwungen. Mit der Beute flüchteten die Täter in einem silbernen PKW mit abgeklebtem Kennzeichen vom Tatort in Richtung A2“, heißt es in dem Polizeibericht.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen hätten die Täter nicht festgenommen werden können. Bei der Tat seien keine Personen verletzt worden.

Zeugen, welche sich zur Tatzeit im Nahbereich des Tatortes aufgehalten haben, werden gebeten Hinweise an die Polizei Peine unter der Nummer (05171) 999-0 zu melden.

red

