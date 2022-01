Deutschland – eine „Wüste“

Ich fühle ich an das Wort „Servicewüste“ in Deutschland erinnert und bin froh, wenn in dem Geschäft nicht wieder auftauchen muss.

Zugegeben: In gewissen Fragen weiß ich nicht Bescheid, da wende ich mich lieber gleich an Fachleute, ehe ich etwas versaubeutele – so geschehen jüngst wegen meines Smartphones. Also suche ich ein Fachgeschäft in Peine auf, weise auf mein Problem hin – doch nach einigen, vielleicht fünf Minuten erklärt mir der Mitarbeiter: „Hiermit beende ich das Gespräch.“ Die Verwunderung meinerseits ist groß: Na klar, in meinem Fall konnte das Fachgeschäft nicht viel bis gar nichts verdienen, denn es ist nur um ein paar Antworten auf Fragen gegangen. Trotzdem fühle ich mich an Worte wie „Servicewüste“ und „Dienstleistungswüste“ Deutschland erinnert. Ich jedenfalls bin froh, wenn in diesem Geschäft so schnell nicht wieder auftauchen muss.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef#?ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de