Club Soroptimist Peine unterstützt die Tafel

Es ist schon gute Tradition geworden, dass der Club Soroptimist die Peiner Tafel zum Ende der Weihnachtszeit mit umgekehrten Adventskalendern unterstützt. Die Idee stammte von der Obdachlosenhilfe Wien.

Und die Idee geht so: Jede Clubschwester packt im Advent an jedem Tag ein haltbares Lebensmittel oder Hygieneprodukt in eine Tasche oder Kiste. So entsteht ein umgekehrter Adventskalender.

500 Lebensmittel gesammelt

Insgesamt kamen auf diese Weise fast 500 haltbare Lebensmittel wie Milch, Reis, Nudeln, Zucker oder auch Saucen im Glas zusammen. Die Freude bei der Tafel war groß, als Vizepräsidentin Anja Freund-Karkutsch die vollgepackten Taschen überreichte.

„Das hilft uns durch den Januar, in dem wir schon immer wenig Lebensmittelspenden aus den Geschäften bekommen. Gerade haltbare Lebensmittel können wir dann gut mit ausgeben“, freute sich Tafel-Chefin Birgit Kegel.

