Botschafter für Peine: Das Team der Gästeführer wird verstärkt

Die Gästeführer von Peine Marketing sind wichtige Botschafter unserer Stadt. Sie zeigen mit viel Engagement und Liebe die örtlichen Schönheiten, berichten über bekannte Persönlichkeiten und führen zu verborgenen Plätzen. So beginnt eine Pressemitteilung der Peine Marketing GmbH.

Nun soll das Team verstärkt werden: Mitte März startet die kostenlose Ausbildung, in deren Verlauf von etwa 40 Unterrichtsstunden das Wissen zur Peiner Stadtgeschichte vermittelt wird. Dazu zählen theoretische sowie auch praktische Abschnitte. Es werden Referate gehalten, Jahreszahlen gelernt und Führungen durch Peine ausgearbeitet. Verschiedene Exkursionen stehen ebenfalls auf dem Lehrplan. Sie vermitteln den neuen Gästeführern vor Ort, worauf es bei einer professionellen Führung ankommt, heißt es weiter.

Englischkenntnisse wären schön

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber mit Interesse an der Stadt Peine und dem Umgang mit Menschen, gute Englischkenntnisse wären ebenfalls schön, so Peine Marketing. Die schriftliche Bewerbung muss bis zum 24. Februar an Peine Marketing GmbH, Audrey Gluch, Breite Straße 58, 31224 Peine oder als pdf per E-Mail an gluch@peinemarketing.de geschickt werden. Weitere Fragen zur Ausbildung werden auch unter (05171) 545556 beantwortet.

Zum Hintergrund berichtet Peine Marketing: Gästeführer für Peine werden seit 1991 ausgebildet. Peine Marketing bietet neben den öffentlichen Stadtführungen (April bis Oktober) auch Führungen für Familienfeiern, Klassentreffen oder Kindergeburtstage an.

Die verschiedenen Führungen

Außerdem gibt es Sonderführungen mit verschiedenen Themen. Bei ihnen kann man unter anderem Eindrücke über die Architektur sammeln, die lebhafte Südstadt erkunden oder Wissenswertes über engagierte Frauen der Peiner Geschichte erfahren. Neben Führungen zu Fuß können auch größere Touren mit dem Segway oder dem Fahrrad „erfahren“ werden.

Über das eigene Haus heißt es: Die Peine Marketing GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt Peine und seit dem Jahr 2003 verantwortlich für das Stadt- und Standortmarketing. Im Mittelpunkt der Tätigkeit steht die Außen- und Innenwahrnehmung der Stadt Peine. Unternehmensaufgabe ist es, zukunftsfähige Konzepte, Veranstaltungsformate und Maßnahmen vorzubereiten, zu begleiten und umzusetzen – die Stärken der Stadt und des Wirtschaftsstandortes zwischen Hannover und Braunschweig herauszuarbeiten und weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen zu den Stadtführungen gibt es im Internet unter www.peinemarketing.de

