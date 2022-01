Ilsede. Am Gymnasium findet ab Februar für den Musikkurs eine besondere Kooperation an. Ein ehemaliger Schüler unterstützt das Vorhaben.

Am Gymnasium Groß Ilsede wird ein besonderes Projekt von Schülern in Zusammenarbeit mit Musikern vorbereitet.

Am Gymnasium Musikprojekt für Schüler in Groß Ilsede

Direkte Kontakte mit Musikern sind besonders in diesen Corona-Zeiten für Schüler mit großen Schwierigkeiten verbunden, aber sicher notwendiger denn je, berichtet Irene Mildner für das Gymnasium Groß Ilsede. Schülerinnen und Schüler des Musikkurses im Jahrgang haben demnach ab Februar eine einmalige Gelegenheit.

Das Klavierquartett „Flex Ensemble“ aus Hannover, unterstützt durch den Komponisten Professor Gordon Williamson (Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover), hat sich gezielt für eine Zusammenarbeit mit diesem Musikkurs unter Leitung von Klaus Henneicke entschieden, heißt es weiter in der Mitteilung.

Von Schülern komponierte Musik

Unter dem Titel „My Variation“ werden die Musiker Kana Sugimura (Violine, Japan), Anna Sculz (Viola, Polen), Martha Bijlsma (Cello, Niederland) und Johannes Nies (Klavier, Deutschland) Musik spielen und aufführen, die von den Schülerinnen und Schülern komponiert wurde und die sich mit Beethoven auseinandersetzen soll.

Das Klavierquartett „Flex Ensemble“ prägt eine hohe musikalische Qualität, eine große Spielfreude und Lust am Experimentieren sowie die Suche nach neuen Wegen der Vermittlung zwischen Musik, Musikern und Publikum, heißt es weiter.

Konzerte und Festivals

Neben Auftritten auf Festivals und Konzerten im In- und Ausland arbeite das Ensemble deshalb auch an eigenen Formaten. Das Projekt laufe bis Mitte März und werde ermöglicht durch „das großzügige Sponsoring eines ehemaligen Schülers des Gymnasiums, der auch künftig weitere Projekte am Gymnasium unterstützen möchte“.

