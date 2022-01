Ein Polizeieinsatz beim "Montagsspaziergang" in der Marktstraße in Peine am 10. Januar. Es war der fast übliche Ablauf: Stadt und Polizei stellen den Aufmarsch als in Coronazeiten unzulässige Ansammlung, dann als offizielle Versammlung fest. Dann wird gegen Auflagen verstoßen, die Polizei greift ein.