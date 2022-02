Polizei in Peine Polizeieinsatz bei spätabendlichem Kindergeburtstag in Peine

In einer Wohnung in der Woltorfer Straße in Peine ist am Montag so lautstark gefeiert worden, dass sich Nachbarn in ihrer Nachtruhe gestört fühlten. Da sich die Wohnungsinhaber den ersten Polizisten gegenüber sehr uneinsichtig und aggressiv zeigten, musste weitere Unterstützung anrücken.

Polizei musste Unterstützung anfordern

Mit diesen zusätzlichen Beamten gelang es dann die Feiernden aus der Wohnung zu führen, wobei zwei Männer weiterhin so uneinsichtig waren, dass sie mit zur Dienststelle genommen werden mussten. Bei einem der Männer wurde ein mutmaßlich gefälschter Impfausweis aufgefunden, teilt die Polizei mit. Der Einsatz führte zu mehreren Anzeigen. Bei der Feier soll es sich nach Auskunft vor Ort übrigens um einen Kindergeburtstag gehandelt haben.

red

