Peiner Silberkamp-Gymnasium verabschiedet Mitarbeiter

In einer Feierstunde, die zum Teil digital stattfand, verabschiedeten Silberkamp-Schulleiter Simon Speer und sein Stellvertreter Mathias Raabe drei langjährige Mitglieder des Kollegiums sowie den Hausmeister und eine Sekretärin. Gut zehn Jahre war Rita Troska dritte Sekretärin am Gymnasium am Silberkamp und vor allem im Ganztagsbereich und rund um die Mensa tätig. Aus gesundheitlichen Gründen wird sie nun kürzer treten und nur noch an der Fröbelschule arbeiten.

Auch der Hausmeister geht

Mario Heiduk trat vor 17 Jahren die Nachfolge von Günter Kruppa als Schulhausmeister an und geht jetzt in den passiven Teil der Altersteilzeit. Er sei ein Hausmeister „der alten Art“ gewesen, einer, der sich voll und ganz mit seiner Schule identifiziert habe, teilt die Schule mit.

Zwei Lehrer lassen sich versetzen

Verabschiedung 2: Simon Speer, Rita Troska, Mario Heiduk sowie Mathias Raabe. Foto: Schule

Auf dem Wege der Versetzung verlassen die Englisch- und Spanischlehrerin Inga Keller und der Mathe- und Chemielehrer Sebastian Gehrke das Silberkamp-Gymnasium. Gehrke zieht es zurück in die Heimat nach Uslar, und Inga Keller wird sich neben ihrer Tätigkeit am Gymnasium Hittfeld mehr um ihre Eltern kümmern können. Beide Lehrer seien sehr engagiert und bei ihren Schülern äußerst beliebt gewesen, heißt es.

Sabine Freye war 30 Jahre an der Schule

Mit Sabine Freye gehe zudem ein Urgestein des Gymnasiums nach 30 Jahren in den Ruhestand. Die Oberstudienrätin mit den Fächern Deutsch und Religion war schon Schülerin dieser Schule und am Umzug vom Winkel an den Silberkamp aktiv beteiligt. Als Klassenlehrerin, Frauenbeauftragte und Schulseelsorgerin war sie auch über ihre Fächer hinaus äußerst engagiert, heißt es in der Pressemitteilung.

