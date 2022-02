Von Sommer bis Herbst 2020 betrieb die Polizei eine mobile Container-Wache auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Peine, auch die Reiterstaffel war im Einsatz. Zuvor hatten junge Männer aus in Peine ansässigen Clans unter anderem eine Polizistin beleidigt, bedroht und attackiert. Mittlerweile arbeite man weniger sichtbar an der Bekämpfung des Problems, sagt der Peiner Polizeichef Christian Priebe – aber nicht minder intensiv.