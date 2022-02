Am Mittwoch, 9. Februar, wurde Jürgen Frühling aus Handorf (rechts) im Namen des Ministerpräsidenten mit dem Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens ausgezeichnet. Ausgehändigt wurde die Auszeichnung coronabedingt in einem kleineren Rahmen im Konferenzraum Burgberg des Landkreises Peine von Landrat Henning Heiß.