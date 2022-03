Ende der "Mahnwachen" in Peine

Während das Peiner „Bündnis für Toleranz“ schon vorab angekündigt hatte, dass es an diesem Montag vorerst die letzte Mahnwache für die Corona-Toten geben wird, war auch klar, dass die Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen, die „Montagsspaziergänger“, weitermachen werden.

Einer der Versammlungsleiter sagte auf Nachfrage unserer Zeitung vor dem Start des „Spaziergangs“, dass diese „völlig unabhängig von den Mahnwachen sind“. Daher sei geplant, weitere Veranstaltungen an den Montagen anzumelden und durchzuführen – weiter eher als stiller Protest, mit ein paar Trommeln und Pfeifen, eher ohne Reden oder Stände.

Mit der Deutschland-Flagge durch die Peiner Südstadt

Zur vorerst letzten Mahnwache des Peiner "Bündnis für Toleranz" trafen sich am Montag die Teilnehmer erneut auf dem historischen Marktplatz von Peine. Foto: Arne Grohmann

An diesem Montag waren erneut deutlich weniger Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei. Nach Angaben der Polizei Peine weniger als 100. Diese machten diesmal nach eigenen Angaben eine „kleine Runde durch die Südstadt“. Vorweg mit einer großen Deutschland-Flagge. Dort gab es viele neugierige Blicke aus den Fenstern, teilweise Applaus. Wie zuletzt sei alles ruhig geblieben, so die Polizei auf Nachfrage gegen 19.30 Uhr.

Lob für Organisatoren der Mahnwachen in Peine, Schweigeminute für Kriegstote

Zu diesem Zeitpunkt war auch die letzte Mahnwache des „Bündnis für Toleranz“ auf dem Markt längst beendet. Hier waren knapp mehr als 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, einige von ihnen zeigten die blau-gelben Farben und Flaggen der Ukraine. Für die Kriegstoten gab es eine Schweigeminute.

Heiko Sachtleben lobte diese abschließend für ihr Engagement, richtete das Lob aber auch an die Organisatoren im Hintergrund der Mahnwachen der vergangenen Wochen.

Ärztin warnt vor den Auswirkungen der Klima-Krise und lobt die Dreifachimpfung

Bei den Reden sollte eigentlich auch Dr. Dorothea Marhenke von „health for future“ dabei sein, doch sie musste krankheitsbedingt absagen. Ihre geplante Rede wurde vor Ort dennoch verlesen. Darin hieß es unter anderem, dass die Wissenschaft auch in Corona-Zeiten wie immer dazu lerne. Aus der Pandemie führe aber nur gemeinsam der Weg hinaus.

Die dreifache Impfung sei, nach aktuellem Stand, derzeit der beste Schutz vor einem schweren Verlauf nach einer Corona-Infektion. Zudem schütze eine möglichst breit gestreute Immunität innerhalb der Bevölkerung vor der nächsten Welle oder neuen Virusvarianten.

Auf der Internetseite von „health for future“ heißt es zu den Beweggründen der Gruppierung: „Wir sind Angehörige der Gesundheitsberufe und setzen uns für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein. Der Klimawandel hat schon heute gravierende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Auch in Deutschland sind die Menschen von Extremtemperaturen und Umweltveränderungen betroffen. Gesundheit braucht Klimaschutz – denn gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten!“

Klimakrise, Pandemie, Krieg – Auftakt einer „krisenhaften Epoche“?

In der Peiner Südstadt gab es viele neugierige und verwunderte Blicke, aber auch Applaus für die „Montagsspaziergänger“. Foto: Arne Grohmann

In der Rede von Dorothea Marhenke hieß es weiter: „Die Klimakrise ist die umfassendere Krise und sie wird das Leben der nachfolgenden Generationen bestimmen, wenn wir nicht endlich gegensteuern. Es ist schwer, immer wieder zu hören, dass die Pandemie nur der Auftakt zu einer krisenhaften Epoche ist, jetzt noch durch Krieg in Europa entsetzlich verschärft.“

Ohne Vertrauen sei ein Leben nicht vorstellbar. „Ich möchte in diesem Zusammenhang von Hoffnung sprechen. Hoffnung ist erstmal die Einsicht, dass wir durch unser Verhalten eine Situation zum Besseren wenden können und daraus folgt der Entschluss, etwas zu tun. Und wenn wir wissen, worauf wir hoffen, können wir auch gemeinsam aufbrechen“, so die Ärztin in ihrer Rede der letzten Mahnwache.

Am nächsten Montag will „Die Basis“ in Peine dabei sein

Die Kritiker der Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus bekommen am nächsten Montag Verstärkung. Die Partei „Die Basis“ – deren Gründung in erster Linie aus der Kritik an den Corona-Maßnahmen hervorging – hatte bereits vor einigen Wochen für den Montag, 7. März, eine Veranstaltung in Peine angemeldet. Der Peiner Kreistagsabgeordnete von „Die Basis“, Christian Meyer, war schon bei „Montagsspaziergängen“ in Peine dabei und hatte dabei Ärger mit der Polizei.

