Banküberfall in Peine - Festnahmen

Peine. Der Versuch in der vergangenen Woche in Peine scheiterte. Weil womöglich deswegen ein weiterer Banküberfall bevorstand, griff die Polizei Peine zu.

Unter anderem mit diesem Foto fahndete die Polizei öffentlich nach dem versuchten Banküberfall auf die Sparkasse an der Celler Straße in Peine – erfolgreich...

Einen weiteren schnellen Fahndungserfolg teilte die Polizei Peine am Montag mit. Es geht um den versuchten Banküberfall auf die Sparkassen-Filiale an der Celler Straße am 1. März in Peine. Zwei potenzielle Täter wurden festgenommen und sitzen in U-Haft.

Bankangestellter redet Räuber ins Gewissen

Wie berichtet versuchte ein zum damaligen Zeitpunkt unbekannter Täter die Filiale Sparkasse in der Celler Straße in Peine auszurauben. „Aufgrund der mutigen und couragierten Reaktion des Bankmitarbeiters floh der Täter ohne Beute“, so die Polizei. Der Bankangestellte habe dem Räuber ins Gewissen geredet, hieß es am Montag während einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz der Polizei Peine.

Zusammenarbeit mit der Polizei in Northeim

Seit Samstag sitzt nun ein 19-jähriger Mann in Untersuchungshaft, der verdächtig ist, das Geldinstitut in Peine überfallen zu haben. „Früh im Ermittlungsstadium wurde Kontakt zu Ermittlern in Northeim aufgenommen, da es dort seit Januar 2022 ebenfalls zu versuchten und vollendeten Banküberfällen gekommen war. Es wurde geprüft, ob Parallelen und Ähnlichkeiten im Vorgehen des Täters zu sehen sind“, so die Polizei Peine weiter.

Die Ermittlungen der Beamten in Northeim hätten bis dahin zur Identifizierung von zwei Tatverdächtigen im Alter von 19 und 20 Jahren geführt. Diese Erkenntnisse seien von Beamten der Polizei in Peine als Ansatz genommen worden, so dass dank weiterer intensiver Fahndungsmaßnahmen der 20-Jährige Tatverdächtige in der Nacht zu Freitag an der Autobahnanschlussstelle Hannoversch-Münden Lutterberg festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter zur Verkündung des bestehenden Untersuchungshaftbefehls vorgeführt werden konnte.

„Kurze Zeit später konnte auch der genannte 19-Jährige, der zu der Tat in Peine tatverdächtig ist, im weiteren Verlauf am Samstagabend in Hildesheim festgenommen werden. Auch er sitzt nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen in Untersuchungshaft“, so die Polizei Peine weiter.



Banküberfall mit Schusswaffe – Festnahme mit Spezialeinsatzkommandos

Aufgrund der Tatsache, dass die beiden Verdächtigen bei ihren Taten eine Schusswaffe benutzt hatten und der damit einhergehenden möglichen Gefährlichkeit, seien bei der Festnahme der Tatverdächtigen verschiedene Spezialeinheiten der Polizei Niedersachsen und des Landes Hessen eingesetzt worden. Die beim Banküberfall wohl eingesetzte Schreckschusswaffe sei dabei gefunden worden. Die aufwendigen Fahndungsmaßnahmen hätten sich auf mehrere Bundesländer erstreckt.

Waren noch mehr Täter an dem Banküberfall beteiligt?

„Die nun anstehenden umfangreichen Folgeermittlungen müssen zeigen, ob die beiden Verdächtigen allein gehandelt haben oder ob möglicherweise noch weitere Personen an den Taten beteiligt waren“, so die Polizei Peine abschließend.

Überfall auf Rossmann in Edemissen – ebenfalls schnelle Festnahme

Am vergangenen Mittwochmorgen hatte die Polizei schon einen 15-Jährigen in Edemissen vorläufig festgenommen. Dieser wird verdächtigt, ebenfalls am 1. März, die Rossmann-Filiale in Vöhrum mit einem Messer bewaffnet überfallen zu haben.

Gute und wichtige Hinweise aus der Bevölkerung

Bereits wenige Stunden nach Veröffentlichen der Täterfotos seien bei der Peiner Polizei erste Hinweise aus der Bevölkerung auf einen möglichen Täter eingegangen. „Am Morgen und Vormittag verdichteten sich diese Hinweise dann, und gegen kurz vor neun Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Edemissen den Verdächtigen nach einem neuerlichen Hinweis im Ort Edemissen antreffen“, hieß es in dem Bericht der Polizei.

Der 15-jährige Tatverdächtige versuchte, noch vor den Beamten zu fliehen – diese konnten ihn aber nach kurzer Verfolgung zu Fuß vorläufig festnehmen. „In diesem Zusammenhang wird ganz deutlich ein Dank an die Bevölkerung ausgesprochen“, sagt Peines Polizeisprecher Malte Jansen.

Polizisten ermittelten Tag und Nacht

Peines Polizeichef Christian Priebe dankte während der Pressekonferenz zum Überfall auf die Bank in Peine ausdrücklich den engagierten Kollegen. Diese hätten – nachdem sich die Hinweise verdichteten, dass sich einer der beiden Verdächtigen in Peine aufhält – nicht geruht und die Festnahme vorbereitet.

Da der Überfall auf die Sparkasse in Peine gescheitert war, ging die Polizei Peine davon aus, dass es die Täter in unserer Region schon bald wieder versuchen würden. Deswegen erfolgte trotz laufender Ermittlungen der Zugriff.

„Das ist ganz wichtig für das Sicherheitsgefühl der Menschen, aber auch für die Bankangestellten, wenn hier welche mit einer Schusswaffe rumrennen“, betonte Christian Priebe. Nun sei klar: Zumindest die beiden Verhafteten machen das vorerst nicht wieder. „Das sind wir auch stolz drauf.“

Die Polizei geht davon aus, dass sie es waren, die Beweislage sei sehr klar. Bisher hätten aber weder der 19- noch der 20-Jährige eine Aussage gemacht. Beide hätten sich rechtlichen Beistand geholt, kennen sich offensichtlich aus gemeinsamer Zeit im Gefängnis.

Banküberfälle sind selten geworden

Die Tatsache, dass moderne Banken in der Regel diverse Sicherungs- und Überwachungssysteme und, nach Angaben der Banken, auch gar nicht mehr so viel Bargeld vor Ort haben, führte in den vergangenen Jahren zu einem starken Rückgang beim Delikt Banküberfall. „Dann noch mit Schusswaffe… Das haben wir hier echt selten“, so Christian Priebe.

Im Jahr 2014 war die Kreissparkasse in der Feldstraße in Peine überfallen worden. Damals schossen die Bankräuber sogar auf Zeugen und flüchteten. Genau ein Jahr zuvor war diese Filiale bereits überfallen worden, von einer psychisch erkrankten Frau mit einer Schreckschusswaffe. Diese hatte die rund 6000 Euro Beute nach der Tat selbst bei der Polizei abgegeben damals.

