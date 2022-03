Müllwerker in Edemissen bei Fahrerflucht verletzt

Der Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Montagmorgen gegen 8.10 Uhr in Edemissen im Ortsteil Abbensen vor einer Polizeikontrolle geflohen. Die Beamten mussten laut Polizeimitteilung die blaue Kawasaki unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten verfolgen.

Der Motorradfahrer versuchte sich über die Straßen Am Maschende Ecke Mühlenstraße, Zum Buschberg, Am Maschende (direkt an Grundschule), Maschtorkamp, Borweg auf die Verlängerung zum Wirtschaftweg in Richtung Klein-Eddesse der Kontrolle zu entziehen. Allerdings konnte er letztendlich eingeholt und gestoppt werden.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Müllwerker durch Überholmanöver leicht verletzt

Wie sich zeigte, handelte es sich beim Fahrer um einen 19-jährigen Mann aus Peine. Während seiner teils halsbrecherischen Flucht verursachte er einen Unfall mit einem Müllwagen im Borweg, als er diesen rechts am Fahrbahnrand überholte, ein Müllwerker wurde dabei leicht verletzt.

Durch seine grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise gefährdete der Mann auch andere Verkehrsteilnehmer. Diese Geschädigten und auch mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edemissen in Verbindung zu setzen. Den jungen Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren und sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Hund läuft vor Auto und wird verletzt am Pisserbach – Polizei sucht Halter

Auf der Bundesstraße 1 zwischen Bettmar und Groß Lafferde hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein offenbar herrenloser Hund beteiligt war. Ein 24-jähriger Autofahrer musste laut Polizei kurz nach Überqueren des sogenannten Pisserbachs eine Vollbremsung einleiten, da ein Hund plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Er konnte seinen Wagen aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Hund kam.

Das Tier sei direkt nach der Kollision aufgestanden und über Felder nördlich der B1 weggelaufen. Am Wagen entstand Sachschaden, weswegen anzunehmen ist, dass das Tier zumindest leicht verletzt sein dürfte. Da in der unmittelbaren Umgebung kein freilaufender, verletzter Hund und auch kein Hundehalter festgestellt werden konnte bittet die Polizei in Peine um Hinweise und Mithilfe. Bei dem Tier soll es sich um einen wie folgt beschriebenen Hund handeln:

Recht groß

Sportlich

Hellbraun/beige

Kurzes, glattes Fell

Unbekannte Rasse

Möglicherweise am rechten Hinterlauf/Hüftbereich verletzt

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de