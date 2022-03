Täter bedrohen Kassiererin in Lengede – und stehlen Einnahmen

Die Polizei aus Peine hofft durch die Täterbeschreibung auf Hinweise zu dem Raub in der Netto-Filiale in Lengede am Montag. (Symbolbild)

Kurz vor Geschäftsschluss haben zwei bislang unbekannte Täter am Montag die Netto-Filiale im Vallstedter Weg in Lengede ausgeraubt. Die Männer betraten den Supermarkt abends und begaben sich zur Kasse. Einer der Täter bedrohte eine 21-jährige Kassierin mit Pfefferspray und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Der zweite Täter habe das Geld daraufhin genommen, so die Peiner Polizei. Anschließend verließen die Männer den Discounter in unbekannte Richtung.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Der Täter mit Pfefferspray soll zirka 1,85 bis 1,90 Meter groß sein – mit normaler Statur. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke, eine schwarze dünne Mütze mit Gucklöchern und orangefarbene Stoffhandschuhe (Arbeitshandschuhe). Er soll einen osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Zudem habe er dunkle buschige Augenbrauen.

Der zweite Täter wird als zirka 1,80 Meter groß beschrieben, mit normaler Statur. Er trug wohl eine schwarze Hose, schwarze Hose, einen schwarzen Rollkragenpullover (hochgezogen), eine schwarze Jacke mit orangefarbenem Symbol auf dem Ärmel (oberer Bereich) sowie eine schwarze Wollmütze und schwarte Stoffhandschuhe. Auch er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Die genaue Schadenshöhe müsse noch ermittelt werden, heißt es. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Peine entgegen: (05171) 9990.

