Schüler aus Groß Ilsede lösen Denkaufgaben

Nachdem im vergangenen Jahr der Bolyai-Wettbewerb der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, trafen sich Anfang Januar wieder zehn Teams aus bis zu vier Schülern in der Aula des Gymnasiums Groß Ilsede (GGI), um sich der Herausforderung zu stellen, 14 knifflige Knobelaufgaben in nur 60 Minuten zu lösen.

Robin Kramer, Tim Kroschwitz, Silas Kuschke und Finn Schulz belegen den vierten Platz

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Bolyai-Wettbewerb hat seinen Ursprung in Ungarn und wird nun schon seit sieben Jahren in Deutschland und auch am Gymnasium Groß Ilsede durchgeführt, wie die Schule mitteilt. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, dass Schülerinnen und Schüler lernen sollen, Denkaufgaben gemeinsam in konstruktiver Zusammenarbeit zu lösen. In einer Aufgabe des siebten Jahrgangs musste beispielsweise bestimmt werden, wie groß die kleinste Summe sein kann, wenn die Ziffern von vier unterschiedlichen dreistelligen Zahlen addiert werden sollen.

Das GGI-Team „logisch“ aus dem 12. Jahrgang – Robin Kramer, Tim Kroschwitz, Silas Kuschke, Finn Schulz – habe mit einem vierten Platz in der Region Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ein hervorragendes Ergebnis erzielt, teilt die Schule mit. Neben einem Sachpreis konnten sie ihre Urkunden entgegennehmen. Finn Schulz freute sich über den Erfolg seines Teams und sagte: „Wir haben viel gerechnet, hin und wieder auch geraten und am Ende fest daran geglaubt. Und es hat funktioniert.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de