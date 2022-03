32-Jähriger fährt mit gestohlenem E-Scooter durch Vechelde

Die Peiner Polizei war in Vechelde im Einsatz und stoppte einen E-Scooter-Fahrer. Gegen den Mann wird nun ermittelt, denn der Roller gilt als gestohlen. (Symbolfoto)

Die Polizei Peine hat einen 32-jährigen Mann gestoppt, der auf einem gestohlenen E-Roller durch Vechelde im Kreis Peine fuhr. Das teilt die Polizei mit. Aufgefallen war der 32-Jährige in Vechelde den Beamten gegen 11.30 Uhr am Mittwochvormittag, weil an seinem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Zunächst behauptete der Mann noch, dass der Roller versichert sei, musste später aber zugeben, dass er keinen Versicherungsschutz habe. Die Kontrolle des Rollers ergab dann noch, dass das Fahrzeug andernorts als gestohlen gemeldet worden war. Damit nicht genug, stand der Mann außerdem noch unter Drogeneinfluss, so dass mehrere Anzeigen und weitere Ermittlungen folgen werden.

