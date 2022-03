Unbekannte stehlen Autos in Peine und Solschen

Die Polizei Peine berichtet am Wochenende von zwei Auto-Diebstählen, zerkratzten Wagen in Peine und Gadenstedt und einem betrunkenen E-Scooterfahrer in Stederdorf. (Symbolbild)

In der Zeit von Donnerstag, 21.30 Uhr, bis Freitag, 6.10 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Südstraße in Groß Lafferde einen schwarzen Audi Q5 gestohlen. Wie die Polizei Peine berichtet, war der Wagen ordnungsgemäß und verschlossen auf dem Grundstück abgestellt. Das Auto hat einen Wert von über 50.000 Euro. „Fahndungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet“, heißt es.

In fast gleichem Zeitraum – zwischen Donnerstagabend, 20.30 Uhr, und Freitagmorgen, 7.45 Uhr – verschwand ein grauer Audi A4 in Solschen im Feldkamp, der vom Halter auf dem frei zugänglichen Grundstück vor der Garage verschlossen abgestellt worden war. Die Schadenshöhe beträgt hier 27.500 Euro.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen, die etwas über verdächtige Personen oder Fahrzeuge – auch im Vorfeld – sagen können, sollen sich bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990 melden.

Unbekannte zerkratzen Autos in Peine und Gadenstedt

Die Peiner Polizei registrierte vor dem Wochenende zudem mehrere Sachbeschädigungen an Autos. Vor dem Haus in der Ernst-Reuter-Straße in Peine zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Audi A6. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Donnerstag, 10.30 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, an. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Ähnlich erging es ebenfalls einem Audi-Besitzer in Gadenstedt: Der Wagen stand zwischen Montag, 15 Uhr, und Freitag, 14.56 Uhr, in der Osterstraße. Schaden: zirka 1.000 Euro.

E-Scooterfahrer mit 2,13 Promille in Stederdorf unterwegs

Ein 29-jähriger aus Ilsede ist am Freitagabend einen E-Scooter in der Peiner Straße in Stederdorf gefahren, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einer Polizeikontrolle gegen 23.27 Uhr ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,13 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet, heißt es vonseiten der Polizei.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de