Walzwerker Verein erringt das „Grüne Band“ der Stadt Peine

Im Vorfeld des Peiner Freischießens feiert der Peiner Walzwerker Verein einen ersten Erfolg und erringt das „Grüne Band“ der Stadt Peine. Das teilte Thomas Weitling, Bürgerschaffer der Stadt Peine, am Mittwoch mit.

Der berichtet: „Kurz nachdem die Durchgänge drei bis sechs pandemiebedingt an zwei Schießterminen im März erfolgreich nachgeholt wurden, fand traditionell am ersten Montag im Monat der siebte und entscheidende Durchgang beim Schießen um das ‘Grüne Band’ der Stadt Peine auf dem Schießstand des SV Telgte statt. Gastgeber war der MTV Vater Jahn Peine, der als Führender ins letzte Rennen ging. Doch schon oft ging der Führende dieses finalen Vergleichsschießens nicht als Sieger hervor.“

„Wieder ein Stück Normalität und Tradition auf dem Weg zum Peiner Freischießen 2022“

So ist es auch in diesem Jahr. Bürgerschaffer Thomas Weitling verkündete im Beisein seines Schafferkollegens Hans-Peter Männer die abschließenden Schießergebnisse. Zuvor dankte er allen Verantwortlichen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und den Korporationsmitgliedern für ihre Teilnahme in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Fazit: „Wieder ein Stück Normalität und Tradition auf dem Weg zum Peiner Freischießen 2022.“

Schützengilde vor dem Corps der Bürgersöhne

Die Schützengilde erzielte mit 608 Teilern das beste Abendergebnis, gefolgt vom Corps der Bürgersöhne mit 653 Teilern und dem Neuen Bürger-Corps mit 995 Teilern. Auf den weiteren Plätzen folgte der Peiner Walzwerker Verein mit 1171 Teilern, der MTV Vater Jahn Peine mit 1319 Teilern, das Bürger-Jäger-Corps mit 1354 Teilern und der TSV Bildung mit 2830 Teilern.

Bernd Opitz traf am besten

Bester Einzelschütze des Abends wurde Bernd Opitz (CdB) mit einem 231 Teiler, zweitbester Schütze Bernd Haufmann (BJC) mit einem 254 Teiler, Drittplatzierter wurde Hartmut Gaus (PWV) mit einem 278 Teiler. Auf den Plätzen 4 bis 6 folgten Gerwin Gohla (SG) mit einem 296 Teiler, Fritz Hirsch (SG) 312 Teiler und Christian Knop (CdB) mit einem 422 Teiler.

Am Ende haben die Walzwerker die Nase vorn

Der Peiner Walzwerker Verein hatte zum Schluss mit einem Gesamtergebnis von 4047 Teilern die Nase vorn. Der zweite Platz mit 4152 Teilern geht an den MTV Vater Jahn Peine. Gefolgt vom Corps der Bürgersöhne mit 4485 Teilern. Den vierten Platz belegt das Neue Bürger-Corps mit 4504 Teilern, Platz fünf geht in diesem Jahr an die Schützengilde (4563 Teilern). Es schließt sich an: das Bürger-Jäger-Corps mit 4826 Teilern und auf dem siebten Platz mit 6461 Teilern der TSV Bildung.

Schützengilde bekommt auch noch ein „Grünes Band“

„Freuen wir uns auf das Freischießen 2022, dann wird Bürgermeister Klaus Saemann das Grüne Band 2021/22 der Stadt Peine an die Fahne des Peiner Walzwerker Vereins heften. Nachgeholt wird die Verleihung des Grünen Bandes des Jahrgangs 2019/21 an die Schützengilde“, kündigt Weitling an.

