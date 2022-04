Brand in Equord Gebäudebrand in Equord – Hausbewohner rettet sich

Zu einem Brand mit Menschenleben in Gefahr wurden die Ortsfeuerwehren aus Equord, Mehrum, Stedum-Bekum und Hohenhameln nach Equord in die Straße „Am Weinberg“ gerufen am Donnerstag um 14.41 Uh: Das berichtet Sebastian Haupt, Gemeindepressewart der Feuerwehren Hohenhameln. Erleichtert haben die ersten Einsatzkräfte um Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Carsten Böhm festgestellt, dass der Hausbewohner bereits das Gebäude verlassen hatte und ein Nachbar mithilfe einer Gießkanne den Brand am Anbau vollständig abgelöscht hatte. Die Brandstelle wurde noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz war nach einer guten Stunde für die Einsatzkräfte beendet. Im Einsatz waren etwa 45 Kräfte, Polizei Rettungswagen und Notarzt.

