Symbolfoto: Viel zu tun hatte die Polizei in Kreis Peine am Wochenende. Unter anderem lieferten sich die Beamten in Ilsede eine Verfolgungsjagd mit einem Audifahrer – die endete kurze Zeit später an einer Hauswand.

Polizei im Kreis Peine Verfolgungsjagd in Ilsede – Audifahrer crasht in Haus

Eine kleine Verfolgungsjagd musste sich die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit einem 40-Jährigen Ilseder liefern. Die Flucht des alkoholisierten Audifahrers endete kurze Zeit später an einer Gebäudewand. Außerdem: Bei einem Einbruch in ein Peiner Geschäft stehlen die Täter Mobiltelefone und betrunkene Frau begeht Fahrerflucht in Hohenhameln.

Am frühen Sonntagmorgen versuchte laut Polizei ein 40-Jähriger Ilseder, sich einer Verkehrskontrolle mit am Oberger Weg zu entziehen. Nachdem der Fahrzeugführer mit seinem Audi zunächst mehrere Straßen mit hoher Geschwindigkeit befuhr, endete seine Flucht schließlich in der Schulstraße. Dort krachte das Fahrzeug gegen einen Zaun und beschädigte eine Gebäudewand. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der flüchtige Fahrzeugführer unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. An Gebäude, Zaun und Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Einbrecher stehlen mehrere Mobiltelefone aus Geschäft in Peine

Ein Einbruch hat sich am frühen Samstagmorgen in der Breiten Straße in Peine ereignet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Zwei unbekannte Täter verschafften sich am gegen 5.10 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Ladengeschäft in der Breiten Straße. Hier entwendeten die Täter mehrere Mobiltelefone und flüchteten danach unerkannt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich unter (05171) 9990 zu melden.

In Hohenhameln ist in der Nacht zum Sonntag eine 63-jährige Autofahrerin gegen einen parkenden Sprinter gefahren, die Polizei konnte die Frau kurz darauf finden. Die 63-Jährige fuhr laut Polizei mit ihrem Dacia am Samstagabend gegen 22.15 Uhr den Meierkamp in Hohenhameln. Dabei fuhr sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter.

Betrunkene Frau begeht Fahrerflucht in Hohenhameln

Die Frau entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, konnte jedoch nach kurzer Zeit von der Polizei ermittelt und angetroffen werden. Dabei stellten die Beamten eine Alkoholisierung der Frau fest, so dass eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein sichergestellt wurde. Gegen die Frau leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren ein. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Bei einer Polizeikontrolle in der Nacht zum Sonntag, konnten die Beamten einen 29-Jährigen aus Peine stoppen, der mit 0,82 Promille mit seinem Auto im Saarlandring in Telgte unterwegs war. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

