Bodenstedter informieren sich über Lengedes „neue Ortsmitte“

Am Bodenstedter Weg in Lengede ist viel Bewegung – das ist auch Anwohnern aufgefallen. Und immer mehr Bodenstedter sind hier zum Einkaufen, zu Arztbesuchen oder zum Radausflug zu Gast.

Auf Einladung der SPD-Ortsabteilung Bodenstedt/Liedingen/Köchingen war Lengedes Bürgermeisterin Maren Wegener in Bodenstedt zu Besuch und berichtete über die „neue Ortsmitte“ in Lengede (zwischen Bodenstedter Weg, Lafferder Straße und „An der Realschule“): Sie schilderte die Entwicklung des Ärztehauses, informierte über Grunderwerb, Planungen und das Einwerben von Fördermitteln. Im nächsten Jahr werde dort eine Kinderarztpraxis eröffnen. Weiterhin diene das Projekt zur Absicherung der Hausarztversorgung in der Gemeinde Lengede. In dem Bereich entstünden auch Mietwohnungen.

Die Zuhörer aus den benachbarten Bodenstedt/Liedingen/Köchingen wurden von Wegener auch über bauliche Entwicklungen an der Gesamtschule Lengede sowie über geplante Erweiterungen im Einkaufszentrum Broistedt informiert. Der Wunsch hinsichtlich der Radwegeverbindungen aus Vechelde nach Lengede war auch ein Thema. Die Umsetzungsmöglichkeiten stehen weiterhin im Fokus der SPD.

Der Vorsitzende der SPD-Ortsabteilung Bodenstedt/Liedingen/Köchingen, Benno Schünemann, bedankte sich für den Vortrag bei der Bürgermeisterin Maren Wegener mit einem kleinen Präsent.

red

