In Peine werden Erstwähler auch zu Wahlhelfern

September 2021 in Berlin: Wahlhelfer und Wahlhelferinnen zählen in einem Wahllokal Stimmzettel für die Bundestagswahl. Ohne diese Arbeit ist eine Wahl nicht möglich.

Zu den Rechten kommen (fast freiwillige) Pflichten. Auch die Stadt Peine macht mit, wenn es darum geht, Erstwähler und -wählerinnen gleich auch als Wahlhelfer und -helferinnen für die Arbeit zu gewinnen, die hinter einer demokratischen Wahl in einem freien Land steckt.

„Die Stadt Peine ist Kooperationspartner:in der Initiative Erstwahlhelfer®! Die Initiative bildet Menschen, die zum ersten Mal wählen dürfen, zu Wahlhelfer:innen aus – und damit zu Vorbildern und Multiplikator:innen in Sachen Demokratie“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Peine. In Kooperation mit den Wahlämtern erfolge dann die Vermittlung an Wahlvorstände.

Die Ausgebildeten leisteten so einen aktiven Beitrag zur Durchführung von Wahlen. Das Projekt gebe es in diesem Jahr zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen insgesamt zum siebten Mal.

Die Initiative Erstwahlhelfer® sei im Jahr 2017 durch die Hamburger Bildungseinrichtung Haus Rissen gegründet worden. Seitdem seien bereits mehr als 1000 Jugendliche und junge Erwachsene zu Wahlhelfern ausgebildet worden. Vergangenes Jahr habe das Projekt in Zusammenarbeit mit rund 30 Partnern erstmals in sieben verschiedenen Bundesländern stattgefunden.

Erstmals sollen auch neu Eingebürgerte mitmachen

„Für den diesjährigen Projektdurchlauf zur Landtagswahl in Niedersachsen sollen neben jungen Erwachsenen erstmalig auch neu eingebürgerte Menschen angesprochen und für die Demokratie begeistert werden. Die Teilnehmenden durchlaufen zur Vorbereitung auf ihren Tag im Wahllokal und ihre Rolle als Multiplikator:innen eine zweitägige Ausbildung“, so die Stadt Peine.

Warum die eigene Stimme bei der Wahl wichtig ist

Neben Kerninhalten zur Wahlhelfertätigkeit gehe es dabei auch um die Frage, was die jeweilige Wahl für das eigene Leben bedeutet. Es werde diskutiert, warum die eigene Stimme bei der Wahl wichtig ist. „So werden aus Erstwahlhelfer:innen demokratische Vorbilder, die die Wahlen in ihrem Umfeld zum Gesprächsthema machen und so zu einer höheren Wahlbeteiligung beitragen“, hofft nicht nur die Stadt Peine. Gefördert werde das Projekt durch verschiedene private Stiftungen und individuelle Spende.

Bis 8. Juli für Seminare in Peine anmelden

In Peine werden die Seminare von der Stadtjugendpflege Peine angeboten und begleitet. Für die Teilnahme am Erstwahlhelfer-Seminar am Freitag, 9. September, und Samstag, 10. September, ist eine Anmeldung bis Freitag, 8. Juli, erforderlich. Anmeldungen sind montags bis freitags ab 13 Uhr in der Jugendfreizeiteinrichtung Nummer 10, Pfingststraße 10, in Peine möglich.

Für Fragen zum Projekt stehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Nummer 10 auch telefonisch unter (05171) 499 797 oder per E-Mail an nummer10@stadt-peine.de zur Verfügung. Allgemeine Informationen zur Initiative Erstwahlhelfer® gibt es hier: www.erstwahlhelfer.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de