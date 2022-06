9-Euro-Ticket Umfrage in Vechelde: Über Pfingsten ab an die Küste – für 9 Euro

Los geht’s! Denis Schöne und Tabea Krude machten sich am Freitag von Vechelde aus mit dem 9-Euro-Ticket auf den Weg zu einem Pfingstausflug nach Esens im ostfriesischen Landkreis Wittmund.

Vechelde. Am Bahnhof in Vechelde starteten am Freitag einige, die ohnehin eine kleine Reise geplant hatten, nun aber das 9-Euro-Ticket dafür nahmen.