Kreisvolkshochschule Peine überreicht Zertifikate

Peine. Neun Frauen haben am Lehrgang für pädagogische Mitarbeiter an Grundschulen teilgenommen und diesen erfolgreich beendet .

Neun Teilnehmerinnen nahmen erfolgreich an der mündlichen Abschlussprüfung des vhs-concept Lehrgangs für pädagogische Mitarbeiter an Grundschulen der Kreisvolkshochschule Peine (kvhs) teil. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten hatten sie sich mit vielfältigen Themen aus dem Bereich Schule beschäftigt.

So ging es neben einer Einführung in die allgemeine Pädagogik und Anforderungen an eine gelingende Kommunikation auch um Fragen der Inklusion und Aufsichtspflicht für Schulgruppen. Außerunterrichtliche Angebote, die gerade in der Nachmittagsbetreuung der Schulen wichtig sind, fanden über die Themen Naturerleben, Kreativität, Bewegungsspiele und Musik Eingang in dieses Bildungsangebot. Die ebenfalls eingebundenen Hospitationen ermöglichten einen intensiven Austausch im Kurs und vertieften das gemeinsame Interesse am Lerngeschehen mit Kindern.

Der Weg führt nun einige Teilnehmerinnen, die bereits als pädagogische Mitarbeiterinnen tätig sind, weiter an die Schule. „Angesichts des großen Lehrkräftemangels im Grundschulbereich dürfte sich auch für die übrigen Teilnehmerinnen eine Chance auf Mitarbeit eröffnen“, so Stefanie Laurion, Leiterin der Kreisvolkshochschule. Sie überreichte den Absolventinnen die Zertifikate und gratulierte gemeinsam mit Tobias Grünert, Bürgermeister der Gemeinde Vechelde. Laurion dankte der Gemeinde, die das Bürgerzentrum als Veranstaltungsort zur Verfügung gestellt hatte.

Im Winter ist ein weiterer Lehrgang geplant, für den sich Interessierte bereits vormerken lassen können. Ansprechpartnerin ist die kvhs-Programmbereichsleiterin Kerstin Wassmann. Sie ist unter (05171)4013242 oder per Mail an k.wassmann@kvhs-peine.de erreichbar.

red

