Berufsschule Peine bleibt weitere fünf Jahre Europaschule

Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung hat den Berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreises Peine in Vöhrum während einer Gesamtkonferenz das Zertifikat Europaschule in Niedersachsen übergeben.

Die BBS Peine tragen diese Auszeichnung für Aktivitäten zur Förderung des Europagedankens seit 2016 und hat nun nach einer erfolgreichen Rezertifizierung im vergangenen Jahr das Prädikat für weitere fünf Jahre erhalten.

Die schulfachliche Dezernentin Andrea Hartmann übergab die Auszeichnung an Schulleiterin Maria Zerhusen und betonte, wie wichtig die Europaaktivitäten gerade in der heutigen Zeit für ein Verständnis der verschiedenen Kulturen sei. Sie verwies in ihrer Rede auf die zahlreichen Aktivitäten, die die Schulgemeinschaft in den vergangenen fünf Jahren durchgeführt hat. Dazu zählen unter anderem Schüleraustausche mit Ländern wie Estland, Italien, Ungarn und Slowenien und die Durchführung einer jährlichen schulweiten Europawoche mit zahlreichen Aktivitäten. Aber auch der Erwerb von Fremdsprachenzertifikaten, Sprachdiplomen, bilinguale Unterrichtsangebote im Beruflichen Gymnasium sowie Teilnahme an Projekten wie zum Beispiel der Humanitären Schule wurden hervorgehoben.

Maria Zerhusen bedankte sich bei der Schulgemeinschaft für das große Engagement. „Wir wollen auch weiterhin mit Unterstützung des Kollegiums mit diversen Aktionen und Projekten den Europagedanken fest im Schulleben verankern“, betonte sie.

red

