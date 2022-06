Abbensen: Unbekannte sprengen Bankautomaten

Abbensen. In der Nacht zu Montag ist der Automat der Sparkasse in Abbensen gesprengt worden. Der SB-Bereich wurde komplett zerstört.

In der Nacht zu Montag ist der Bankautomat der Sparkasse in Abbensen gesprengt worden.

Und wieder haben die Automatensprenger im Kreis Peine zugeschlagen, diesmal in Abbensen, in der Gemeinde Edemissen, bei der Sparkasse. In der Nacht zu Montag wurde der Automat gesprengt.

Es ist nachts, gegen 2 Uhr. Gewitter sind angekündigt. Doch dieser Donnerschlag, den die Hausbewohner hören, kommt von unten: Es ist die Detonationswelle. Das Fensterglas samt ganzer Fassadenteile fliegen auf die Straße, der SB-Bereich wird komplett zerstört.

Die Bewohner konnten noch drei dunkel gekleidete Personen erkennen, die in eine große schwarze Limousine springen und Richtung Ortsdurchfahrt davonrasten. Die Fahndung läuft.

Zum Glück wurde niemand verletzt

„In der Geschäftsstelle ist erheblicher Sachschaden entstanden“, sagt Elke Brandes, Bereichsdirektorin Vorstandsstab und die Pressesprecherin der Sparkasse. Sie betont: „Zum Glück gibt es keinen Personenschaden.“

Der SB-Standort bleibe bis auf Weiteres geschlossen. „Sparkassenkunden werden gebeten, die SB-Bereiche in den Geschäftsstellen Edemissen und Vöhrum zu nutzen“, so Elke Brandes.

