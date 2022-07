19-Jähriger beleidigt Security auf dem Peiner Freischießen

Ein 19-jähriger Mann hat in der Nacht zu Sonntag, 3. Juli, gegen 2 Uhr wiederholt den Rettungsdienst auf dem Peiner Freischießen gestört.

Ein Bekannter des Mannes war wohl in der Unfall-Hilfestelle am Festplatz in Behandlung, berichtet die Polizei. Das habe den Ilseder dazu bewegt, die Rettungskräfte mehrfach in ihrer Arbeit zu behindern und zu stören.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet

Beamte der Festplatzwache forderten den Mann auf, den Ort zu verlassen. Der 19-Jährige habe sie daraufhin lautstark beleidigt.

Die Polizei habe ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet, den Festplatz musste er ebenfalls verlassen.

red

