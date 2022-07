Armbrustpfeil durchbohrt eine Taube in Essinghausen

Essinghausen. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Kreisverband Peine will diese tierquälerische Handlung in Essinghausen nicht hinnehmen.

Taube fällt vom Himmel: Am Freitagabend haben aufmerksame junge Menschen in Essinghausen miterlebt, wie eine Taube auf den Boden aufschlug. Beim genaueren Hinsehen haben sie bemerkt, dass die Brieftaube von einem Armbrustpfeil durchbohrt wurde, der im Brustbereich wieder ausgetreten war – und haben daraufhin den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Kreisverband Peine angerufen.

Als Nabu-Mitarbeiter in Essinghausen ankamen, war die Taube bereits mit einem Wäschekorb gesichert. Behutsam wurde sie von Nora Schenke begutachtet. Weder an der Ein- noch an der Austrittsstelle war Blut zu sehen, die Brieftaube verhielt sich ruhig. Sie wurde anschließend der diensthabenden Tierärztin vorgestellt. Die Möglichkeit, den Pfeil umgehend zu ziehen, bestand nicht. Das Entfernen des Pfeils erfolgte am Samstagmorgen. Der Taube geht es bisher augenscheinlich gut. Sie nimmt Nahrung und Flüssigkeit zu sich. Die Polizei war vor Ort, den rechtlichen Maßgaben entsprechend wurde der Besitzer des Tieres kontaktiert.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Derart tierquälerische Handlungen sind nicht hinnehmbar und müssen geahndet werden. Hinzu kommt, dass durch das Schießen mit einer Armbrust außerhalb eines dafür vorgesehenen Geländes auch Gefahr für Leib und Leben von Menschen besteht“, heißt es in der Pressemitteilung des Nabu. Hans-Hermann Goetzke, Vorsitzender des Nabu, bittet die Bevölkerung um aufmerksames Hinschauen und Hinhören. Hinweise gehen an die Polizei Peine unter (05171)9990.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de