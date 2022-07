„Peiner des Jahres“ – wer macht mit?

Ein Abend als Würdigung des ehrenamtlichen Engagements – ein Abend mit dem Ehrenamt als Gewinner: Am Donnerstag, 27. Oktober, küren die Peiner Nachrichten den diesjährigen „Peiner des Jahres“, und zwar hoffentlich in einer Präsenzveranstaltung in den „Wendezeller Stuben“. Doch zuvor brauchen wir Ihre Hilfe, verehrte Leserinnen und Leser, – und das gleich in doppelter Hinsicht.

Zum einen benötigen wir Ihre Kandidatenvorschläge: Wer hat es verdient, „Peiner des Jahres“ zu werden? Dabei kann es sich um Personen handeln, die seit Jahren oder gar Jahrzehnten ehrenamtlich tätig sind – in einem Verein, in der Nachbarschaftshilfe oder in anderen Bereichen. Es können aber auch Menschen sein, die sich in besonderen Notsituationen – etwa in diesen Kriegszeiten für Ukrainer – einsetzen, oder die in bestimmten Ausnahmelagen geistesgegenwärtig und ohne Zögern geholfen haben – beispielsweise, indem sie nach einem Verkehrsunfall Erste Hilfe geleistet haben. Kandidatenvorschläge nimmt unsere Redaktion unter redaktion.peine@funkemedien.de per Mail entgegen – wir sind gespannt auf Ihre Ideen. Fünf Bewerber wird es geben, die wir vor der Kür Ende Oktober in unserer Zeitung vorstellen.

Zum anderen laden wir Sie, verehrte Leserinnen und Leser, herzlich dazu ein, bei dieser Kandidatenkür dabei zu sein (18 bis 21 Uhr/Eintritt frei). Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Interessenten melden sich auch dazu unter redaktion.peine@funkemedien.de an.

Das Projekt: Sie sind die stillen Helden des Alltags. Menschen, die für andere da sind, sich für die Erhaltung der Umwelt, Wahrung von Kulturgütern und den Tierschutz einsetzen. Die sich seit Jahren engagieren oder Zivilcourage gezeigt und durch ihr schnelles Handeln Leben gerettet haben, Menschen, die in diesem Jahr etwas Besonderes geleistet haben. Diese Menschen wollen wir aus dem Schatten ins Licht der Öffentlichkeit holen und ihnen für ihr Engagement danken.

Die Abstimmung: Den Preisträger „Peiner des Jahres“ bestimmen unsere Leserinnen und Leser mit einer Online-Abstimmung. Der Gewinner wird am Donnerstag, 27. Oktober, in einer Abendveranstaltung gekürt.

Der Partner: Unterstützt wird diese Aktion von der Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine.

