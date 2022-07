Peiner Polizei stoppt Sonntagnacht 21-jährigen Alkoholsünder

Peine. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Die Polizei erwischten den Autofahrer in Groß Ilsede. Die Beleuchtung des Wagens war nicht eingeschaltet.

Die Polizei Peine hat in der Nacht zu Sonntag einen 21-jährigen Autofahrer gestoppt.

Peiner Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen gegen zwei Uhr in Groß Ilsede in der Eichstraße einen ihnen entgegenkommenden Wagen kontrolliert. Dieser fiel den Beamten laut Mitteilung aufgrund der nicht eingeschalteten Beleuchtung auf.

Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 21-jährigen Autofahrer einen Wert von 1,37 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme. Der 21-Jährige muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und das Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt.

red

