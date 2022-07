Schützenfest im Kreis Peine: Mann verpasst Verkäufer Kopfstoß

Am vergangenen Wochenende fanden in mehreren Ortschaften im Landkreis Peine Schützenfeste statt. In mehreren Situation musste die Polizei nach eigenen Angaben einschreiten:

Auf dem Schützenfest in Adenstedt versetzte ein 21-jähriger Mann dem 57-jährigen Betreiber eines Imbisswagens einen Kopfstoß, der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 1 Uhr. Der jüngere habe zuvor gemeinsam mit einem 33-jährigen gegen den Imbisswagen geschlagen. Als der Eigentümer ihn daraufhin zur Rede stellte, ist er sofort verbal und kurz darauf handgreiflich angegangen worden, heißt es weiter. Die jüngeren Männer erhielten einen Platzverweis für das restliche Schützenfest.

Diebstahl und eine körperliche Auseinandersetzung

Auf dem Schützenfest in Hohenhameln seien in der Nacht zum Sonntag gegen 2.20 Uhr zwei Männer aneinandergeraten. Der Streit zwischen den beiden 28-jährigen eskalierte nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soweit, dass einer der beiden mit Gesichtsverletzungen medizinisch behandelt werden musste.

Bereits am Abend des Samstags habe ein 18-jähriger Besucher des Schützenfestes in Abbensen festgestellt, dass sein Smartphone gestohlen worden ist.

