„FanCo“: Neues Programm für den Landkreis Peine

Die Corona-Pandemie und ihre (Nach-)Wirkung: Der Caritasverband für den Landkreis Peine bietet Müttern und Vätern mit Erschöpfung, Ängsten, Schlafstörungen und depressiven Verstimmungen nun ein neues Programm, um den Problemlagen Abhilfe zu schaffen. Unter dem Namen „FanCo – Familienhilfe (mit und) nach Corona“ wird sich die Caritas-Mitarbeiterin Sehra Duran um Familien kümmern und diese auf ihren weiteren Weg begleiten.

In Strukturen des „normalen“ Alltags zurückfinden

Zur Zielgruppe des neuen Angebots gehören auch die Kinder. Sie sind oft unruhiger, nervöser und können sich zum Teil weniger gut in Gruppen integrieren, weil sie es schlicht nicht mehr gewohnt sind, sich unter Gleichaltrigen zu bewegen.

„So schwer der Lockdown und die damit verbundenen Einschränkungen für sie gewesen sind, so schwierig wird auch noch der weitere Weg aus der Pandemie heraus sein. Familien müssen wieder in Strukturen eines ‚normalen‘ Alltags zurückfinden“, sagt Angela Denecke (Vorständin des Peiner Caritasverbandes). „Kinder und Jugendliche müssen erneut Schule als einen Ort des Lernens erfahren. Wege aus der Freundschafts- und Beziehungslosigkeit müssen neu erschlossen werden. Viele Familien sind in ihrer eigenen Lethargie gefangen“, meint sie.

Einmaliges Projekt im Landkreis Peine

Der Kreistag hat den Beschluss gefasst, eine Projektstelle für diese Betroffenen von 19,5 Wochenstunden vorerst für die Laufzeit von einem Jahr bei der Caritas zu finanzieren. In dieser Zeit soll die Wirkung einer solchen Beratung ausgewertet werden. Gleichzeitig soll nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten auf Landes- beziehungsweise Bundesebene gesucht werden, um eine Fortsetzung des Projektes zu gewährleisten. Das Projekt ist in dieser Form einmalig im Landkreis. Bislang frage kaum jemand nach den Erfahrungen und Perspektiven von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in der Corona-Krise. So brauche es gerade für Familien Strategien, diese Krisenzeiten zu bewältigen und zukunftsfähige Strukturen, um den Alltag aufzubauen.

Der Caritasverband für den Landkreis Peine möchte mit dem Projekt „FanCo“ einen Beitrag dazu leisten, Familien ein Angebot zur Beratung zu unterbreiten und sie bei neuen und praktischen Lebensschritten begleiten. „Das ist wichtig, damit benachteiligte Familien nicht davon bedroht sind, in jeglicher Hinsicht weiter abgehängt zu werden“, so Denecke.

