Betrug: Falscher Polizist fordert 19.000 Euro von Peinerin

Groß Ilsede. Telefonbetrüger haben in Groß Ilsede zugeschlagen: Ein Mann, der sich als Polizist ausgab, forderte Bargeld. Ein Zeuge verhinderte die Übergabe.

Ein falscher Polizist versuchte sein Glück in Groß Ilsede (Symbolbild).

Ein Betrüger hat am Freitagvormittag, 22. Juli, in Groß Ilsede zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, kontaktierte ein Unbekannter die Frau telefonisch und gab sich fälschlicherweise als Polizeibeamter aus. Er forderte sie unter Angaben falscher Tatsachen auf, einen Geldbetrag in Höhe von 19.000 Euro von der Bank abzuheben und ihm zur Verwahrung auszuhändigen.

Durch einen Zeugenhinweis erfuhr die Polizei jedoch von dem Betrugsversuch und konnte eine Übergabe verhindern. Die Dame aus Groß Ilsede wurde im anschließend von den Beamten über die betrügerische Absicht des Anrufers aufgeklärt.

