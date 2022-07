Großbrand in Stederdorf

Mo, 25.07.2022, 12.30 Uhr

In Stederdorf haben mehrere Lagerhallen gebrannt. Hunderte Feuerwehrkräfte waren am Montagmorgen damit beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu kriegen. Der Schaden geht in die Millionenhöhe. Video: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht