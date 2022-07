Gadenstedt. Schon wieder sind Automatensprenger im Kreis Peine aktiv. Diesmal hat es die Volksbank in Gadenstedt getroffen. Die Polizei sichert vor Ort Spuren.

Die Filiale der Volksbank in Gadenstedt: Hier sicherte die Polizei am Dienstagmorgen Spuren.

Automatensprenger Erneut im Kreis Peine: Bankautomat in Gadenstedt gesprengt

Und wieder trifft es den Landkreis Peine: In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen oder mehrere Automaten in der Bankfiliale der Volksbank in Gadenstedt gesprengt. Das bestätigte die Polizei unserer Zeitung.

Ermittler sind am Dienstagmorgen am Osterfeld am Tatort und sichern Spuren. Der Eingangsbereich der Bankfiliale ist verwüstet, Glasscheiben sind gerissen. Weitere Informationen zum Tatablauf und zur Beute kann die Polizei bislang nicht geben.

Wie die Feuerwehr aus Gadenstedt mitteilt, wurden Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr gerufen, um einen Brand zu löschen. „Nach kurzer Zeit hatten wir die Einsatzstelle unter Kontrolle“, schreibt die Feuerwehr auf Facebook. Darüber hinaus waren demnach die Ortswehren aus Groß Lafferde, Vechelde und Oberg sowie Polizei und Rettungsdienst in der Nacht vor Ort.

Automatensprengung: Landkreis Peine trifft es zum wiederholten Male in diesem Jahr

In jüngster Vergangenheit waren wiederholt Automatensprenger im Landkreis Peine aktiv: Mitte Juli verwüsteten Unbekannte die Sparkassen-Filiale an der Ortsdurchfahrt in Edemissen – ohne Bargeld zu erbeuten. Ende Juni traf es die Sparkasse in Abbensen, im Februar wiederum die Volksbank in Groß Ilsede. Und im Januar wurde die Volksbank-Filiale in Vöhrum vollständig zerstört – genauso wie wenige Tage später die Volksbank in Edemissen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

