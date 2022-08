Ilseder Custom-Car-Night: Mehrere Straftaten bei Tuning-Treffen

Ilsede. Drogen, keine Betriebserlaubnis – die Polizei griff Samstag im Gewerbepark durch. In der Nacht zu Sonntag wurde ein 18-Jähriger in Ilsede beraubt.

Über mehrere Straftaten anlässlich der 11. Custom-Car-Night im Ilseder Gewerbepark informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. So fuhr ein 24-jähriger Mann aus Goslar einen Pkw unter Drogeneinfluss, dass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Weiter wurde bei seinem 20-jährigen Beifahrer eine unbestimmte Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Darüber hinaus stellte die Polizei zahlreiche Beanstandungen an Kraftfahrzeugen fest, die zum Teil zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Insgesamt zog die Polizei jedoch ein positives Fazit. Nachdem bei vergangenen Veranstaltungen mehrfach unerlaubte Tuning-Maßnahmen festgestellt wurden, kontrollierten die Beamten diesmal gezielt, ob die Besucher des Treffens die Bau- und Betriebsvorschriften einhielten. Neben den Polizisten aus Peine und Ilsede war die regionale Tuning-Kontrollgruppe der Polizeidirektion Braunschweig vor Ort. 2500 Personen aus der Tuning-Szene besuchten die Veranstaltung. Auf dem Veranstaltungsgelände wurden knapp 900 Fahrzeuge ausgestellt. Etwa 300 weitere Kraftfahrzeuge mussten aus Platzgründen abgewiesen werden und befanden sich im Nahbereich der Veranstaltung.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Gruppe beraubt 18-Jährigen in Ilsede und stiehlt mehrere Wertgegenstände

In der Ilseder Hostmannstraße haben Unbekannte am Sonntag um kurz vor drei Uhr einen 18-jähriger Peiner ausgeraubt. Wie die Polizei schreibt, bedrängten die Gruppenmitglieder den jungen Mann zunächst und schlugen ihn dann mehrmals mit der Faust in das Gesicht. Anschließend wurden dem Opfer unter körperlicher Gewalt diverse persönliche Gegenstände im Wert von etwa 1100 Euro gestohlen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de