Tödlicher Verkehrsunfall im Kreis Peine: Sprinterfahrer verstarb

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen im Kreis Peine ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 4.30 Uhr ein 55-jähriger Skoda-Fahrer aus Peine auf der Straße Osterriehe in Richtung Osten. Am Ortsrand von Broistedt übersah er den 42-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Braunschweig, der auf der Kreisstraße 74 in Richtung Salzgitter unterwegs war, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Im Kreuzungsbereich nahe einer dortigen Tankstelle kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Transporter von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Infolge des Unfalls verstarb der Fahrer des Transporters noch an der Unfallstelle, der Skoda-Fahrer musste mit leichten Verletzungen in das Klinikum Holwedestraße in Braunschweig eingeliefert werden. Nach ersten Ermittlungen schien der Fahrer des Sprinters nicht angeschnallt gewesen zu sein.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de