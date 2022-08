Körperverletzung in Ilsede – 50-Jähriger zu Boden geschlagen

Ilsede. In Ilsede wurde ein Mann von Unbekannten zu Boden geschlagen. in Ohlum krachte eine Autofahrerin gegen einen Baum. Der Polizei-Überblick.

Im Landkreis Peine ist es in den vergangenen Tagen zu einer Reihe von Unfällen und Sachbeschädigungen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht zu Samstag im Ilseder Triftweg zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem 50-jährigen Opfer gegen den Kopf, so dass dieses stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Das Opfer wurde zur Untersuchung ins Klinikum Peine gebracht.

In derselben Nacht kam es in Ohlum zu einem Unfall, bei dem eine 61-Jährige leicht verletzt wurde. Gegen 2.30 Uhr kam die Frau mit ihrem VW Beetle von Mehrum kommend auf der Kuhtrift aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen einen Baum. Zur medizinischen Versorgung wurde sie ins Klinikum gebracht. Auch eine Blutprobe wurde entnommen.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus Peine:

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, haben Unbekannte in der Woltorfer Straße in Meerdorf einen an einer Hauswand montierten Zigarettenautomaten entwendet. Der Schaden liegt laut Polizei bei 2000 Euro. Im gleichen Zeitraum wurde in der Ostpreußenstraße in Wendeburg die Front eines Zigarettenautomaten aufgehebelt. Hier wurden Bargeld und Zigaretten entwendet. Der Sachschaden liegt hier im selben Bereich.

Ein E-Scooter-Fahrer wurde kurz nach Samstag Mitternacht in der Peiner Schäferstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de