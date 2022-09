Feuer breitet sich bei Vöhrum in Richtung Hämelerwald aus

Dunkle Rauchwolken steigen in den Himmel, sind über mehrere Kilometer sichtbar: Es brennt bei Vöhrum. Nach ersten Informationen der Peiner Polizei fing es um 17.30 Uhr an einer Böschung an zu brennen. Aktuell breitet sich das Feuer noch in Richtung Westen aus, in Richtung Hämelerwald.

Es ist ein Großeinsatz für die Feuerwehr, die mit großem Aufgebot arbeitet. Es brenne im Wald, so eine Feuerwehr-Sprecherin. Um sich Überblick zu verschaffen, habe die Feuerwehr Drohnen im Einsatz und auch einen Hubschrauber. Mehrere Fachzüge wurden angefordert, darunter der Fachzug Wasserförderung.

Auf den Wirtschaftswegen in der Feldmark ist zu beobachten, wie historische Fahrzeuge und Wohnwagen in Sicherheit gebracht werden.

Ironie des Schicksals oder Vorahnung – erst am Dienstag vergangener Woche übte der Fachzug Personalreserve vom Landkreis Peine am Hämelerwald bei Dolgen (Region Hannover) einen Waldbrand zu löschen. „Eine besondere Herausforderung war, Wasser aus der Burgdorfer Aue zum Einsatzort zu bringen“, berichtet Kathrin Zimmermann, Pressesprecherin der Kreisfeuerwehr Peine.

