Polizei-News aus Peine: Schlägerei, Personensuche, Verkehrsunfall

Peine. Viel los war am Wochenende im Kreis Peine. Die Polizei informiert über zahlreiche Delikte. Eine Übersicht.

In der Duttenstedter Straße in Peine hat es am Samstag gegen 15.30 Uhr eine Schlägerei zwischen drei Männern gegeben. Die drei Beteiligten, ein 27-Jähriger und ein 29-Jähriger aus dem Kreis Peine sowie ein 22-Jähriger aus Liebenburg, erlitten laut Polizei nur leichte Verletzungen. Gegen die Beteiligten wurden verschiedene Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Polizei erwischt Salzgitteraner Autofahrer unter Drogen

In der Wendeburger Straße Meierholz hat die Polizei am Samstagvormittag bei einer Verkehrskontrolle einen 29-Jährigen aus Salzgitter aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stellten bei dem Pkw-Fahrer fest, dass er zuvor Drogen konsumiert hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Ein Verfahren gegen den Salzgitteraner leiteten die Beamten ein.

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer aus Peine

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in der Vöhrumer Straße einen 18-jährigen Autofahrer gestoppt. Die Beamten stellten fest, dass er Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des 18-jährigen wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Graffiti in Dungelbeck

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, haben Unbekannte mit Graffiti die Hauswände des Kindergartens sowie der Grundschule in Dungelbeck im dortigen Bruchweg beschädigt. Die Polizei erbittet Hinweise unter (05171) 9990.

Verkehrsunfall in Peine – Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

In der Nacht zum Sonntag hat es in Peine einen Verkehrsunfall gegeben. Gegen zwei Uhr kam ein 51-jähriger Autofahrer aus Uetze mit seinem Wagen aus Richtung Edemissen kommend in Höhe der Heinrich-Hertz-Straße ab und landete mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Gebüsch. Nach Angaben der Polizei verlor er im Kreisverkehr die Kontrolle. Der Autofahrer verletzte sich leicht.

Bei den Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der 51-jährige Uetzer während der Fahrt mutmaßlich eingeschlafen war und den Verkehrsunfall hierdurch verursacht hatte. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde daraufhin beschlagnahmt. Ein Strafverfahren gegen den 51-jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Personensuche in Groß Lafferde endet erfolgreich

Gegen 15 Uhr erreichte die Polizei die Meldung über eine vermisste 81-jährige Groß Lafferderin. Die Vermisste brach vormittags zum Spaziergang auf, kehrte jedoch nicht zurück. Jegliche eigene Versuche der Angehörigen, die ältere Dame aufzufinden, blieben erfolglos, sodass die Polizei zur Hilfe gerufen wurde.

Nach zwei Stunden intensiver Absuche in Groß Lafferde sowie der umliegenden Ortschaften durch Beamte der Polizeistation Ilsede sowie weitere Beamte des Polizeikommissariats Peine konnte die 81-Jährige im zwei Meter hoch bewachsenen Maisfeld aufgefunden werden.

Für die unverletzte, jedoch aufgrund der Witterung unterkühlte Person wurde ein Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung angefordert. Die 81-Jährige konnte vor Ort behandelt und anschließend an die Angehörigen übergeben werden.

