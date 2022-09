Polizisten fangen ausgebüxten Hund in Oberg ein

Happy End für einen ausgebüxten Hund in Oberg: Am Montagabend meldete sich eine Groß Ilsederin bei der Polizei in Peine, weil ihr auf dem Heimweg in Oberg ein offenbar herrenloser Hund an der Weststraße aufgefallen war. Weit und breit sei kein Halter des zutraulichen Tieres mit braunem Fell zu sehen gewesen.

Die Beamten konnten den Hund – ähnlich einem Deutsch-Drahthaar – einfangen und brachten den Vierbeiner ins Peiner Tierheim, wo er die folgende Nacht verbrachte. „Lange musst der Hund allerdings nicht dort bleiben“, berichtet Peines Polizei, denn die Eigentümer des Ausreißers waren bereits auf der Suche nach ihm – und erkundigten sich am nächsten Morgen auch im Tierheim. Dort erfuhren sie, dass der Hund wohlbehalten sei, und nahmen ihn wieder in Obhut.

red

