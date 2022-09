Lkw-Unfall im Kreis Peine: Verletzter und 40.000 Euro Schaden

Auf der Kreisstraße 41 kurz vor dem Ortseingang von Ohlum sind am Dienstag gegen 16.30 Uhr zwei entgegenkommende Lkw miteinander kollidiert. Das Lkw-Gespann eines 60-jährigen Mannes kam nach Angaben der Polizei auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern. Dabei brach der Auflieger des Gespanns aus, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Lkw eines entgegenkommenden 40-jährigen zusammen.

Der verlor nach dem Zusammenstoß die Kontrolle über seinen Lastzug und kam von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der 40-jährige Fahrer wurde leicht an den Händen verletzt und vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. An den Lkw entstand Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro. Die Kreisstraße musste vorübergehend gesperrt werden.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bundesstraße 65 nach Unfall bei Berkum kurzzeitig gesperrt

Auf der Bundesstraße 65 zwischen Berkum und Schwicheldt hat es am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben. Dabei wollte eine 36-jährige Peinerin mit ihrem Auto einen vor ihr fahrenden Transporter und einen Linienbus überholen, so die Polizei. Während des Überholvorganges schert die 39-jährige Fahrerin des Transporters plötzlich leicht aus, so dass die BMW-Fahrerin ausweichen musste.

Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stieß zunächst leicht gegen die Seite des Linienbusses und schleuderte anschließend in den Straßengraben. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in einem Rettungswagen behandelt. Die weiteren Beteiligten bleiben unverletzt. Die B65 war während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt.

Zeugenaufruf nach Fahrten ohne Versicherungsschutz in Vechelde

Bei der Polizei Vechelde gingen vermehrt Hinweise ein, dass im Bereich der Albert-Schweizer-Straße und der dortigen Schule ein unbekannter Fahrer mit einem unversicherten blauen Motorroller unterwegs sei. Meist am Morgen gegen 7.30 Uhr wurde der Mann häufig ohne Helm gemeldet. Da von der Teils riskanten Fahrweise eine Gefahr für andere ausgehen könnte, bittet die Polizei in Vechelde um Hinweise zum Fahrer.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de