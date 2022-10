Freie Fahrt auf der Bundesstraße 444 in Groß Ilsede

Groß Ilsede. Die monatelangen Bauarbeiten in Groß Ilsede sind vorbei, die Umleitung hat sich erledigt.

Freie Fahrt ist wieder auf der Bundesstraße 444 in Groß Ilsede, hier an der Kreuzung mit der Eichstraße.

Bundesstraße 444 in Ilsede

Endlich wieder freie Fahrt auf der Bundesstraße 444 (Ortsdurchfahrt) in Groß Ilsede: Nach monatelangen Bauarbeiten (Kanalisation/Fahrbahnerneuerung) ist die viel befahrene Straße wieder frei gegeben; wieder hergestellt ist somit auch die Kreuzung B 444 (Gerhardstraße)/Eichstraße.

Wegen der Vollsperrung hat es eine weiträumige Umleitung gegeben – Geschäfte wie das griechische Restaurant in Groß Ilsede sowie die Tankstellen in Groß und Klein Ilsede haben darunter in Form von Umsatzeinbußen gelitten.

